ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تتعرض لتشوه في وجهها - صور

الوكيل الإخباري- فاجأت "ملكة جمال السعودية" رومي القحطاني جمهورها بالكشف عن تعرضها لحادث قبل ثلاثة أشهر، تسبب في جرح واضح في وجهها، لا يزال أثره ظاهرًا حتى الآن.

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ونشرت القحطاني عبر "سناب شات" صورًا أظهرت شقًا غائرًا بين حاجبيها، مشيرة إلى أن والدتها تعتقد أن الحادث نتيجة "الحسد"، وقالت: "بعد هذا الجرح أدركت أن الحسد حقيقة، وعلينا أن نحمي أنفسنا بالرقية والذكر".



يأتي هذا قبل مشاركتها المرتقبة في مسابقة "ملكة جمال المرأة" (MWI) في إسبانيا، وهي فعالية عالمية تحتفي بالتنوع والجمال والمواهب، وتتضمن عروض أزياء وجلسات تصوير وأنشطة تطوير شخصية.



رغم الإصابة، أكدت القحطاني استمرارها في التحضير للمسابقة، وسط دعم واسع من متابعيها عبر منصات التواصل.









روسيا اليوم