ممثل سوري يصفع باميلا الكيك أمام الجميع!

الوكيل الإخباري- شهدت الحلقة الـ49 من مسلسل "آسر" تصاعدًا كبيرًا في الأحداث، حيث فجّرت حياة (باميلا الكيك) مفاجأة باعترافها لـراغب (خالد القيش) بوجود رجل آخر في حياتها، ما أعاده إلى سلوكياته العدوانية القديمة. استعان راغب بصديقه غازي (مجدي مشموشي)، الذي تبيّن أنه لا يزال حيًا ويقيم معه سرًا، وبدأ التخطيط للانتقام.

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الحلقة حملت توترًا إضافيًا عندما أبلغه جاد، نجل حياة، بأنها تستعد للسفر مع شخص آخر. فتوجه راغب إلى المطار محاولًا إقناعها بالعودة، لكنها صدمته باعتراف علني بأن الرجل ليس آسر (باسل خياط). في لحظة غضب، صفعها راغب أمام الجميع، ما أدى إلى انهيار جاد نفسيًا.



في الخط الدرامي الموازي، حذّر رستم (عباس النوري) آسر من مرافقته في مهمة خطيرة لإنقاذ سلمى (كارمن لبس). وتبيّن لاحقًا أن رستم نجا من محاولة قتل، وفاجأ عزت (سامر المصري) بظهوره بعدما أطلق النار على عطية داخل صالة سينما، ونجح بتهريب سلمى.



نهاية الحلقة حملت مفاجأة مدوية بظهور راغب وهو يعتني بغازي في مكان خفي، مما يمهد لتحالفات جديدة قد تُغيّر مجرى الأحداث.



يُعرض مسلسل "آسر" من الأحد إلى الخميس، الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية على MBC1، والحلقات متوفرة حصريًا على منصة "شاهد".