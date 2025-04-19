ممثل سوري يوجه رسالة دعم لسلاف فواخرجي

وأشار يزن السيد إلى أن "سلاف لا يوجد بيدها دم"، في إشارة إلى عدم تورطها في أي أعمال تتعلق بالقتل أو العنف خارج إطار القانون. كما اعتبر ما تم تداوله حول تعرضها للتهديد بالقتل على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "حديث غير سليم" و"ليس دقيقاً".
خلفية حديثه
تصريحات يزن السيد جاءت بعد ساعات من إعلان نقابة الفنانين السوريين – فرع دمشق عن شطب قيد سلاف فواخرجي من سجلاتها، على خلفية تصريحات أدلت بها مؤخراً، عبرت فيها عن دعمها للرئيس السوري السابق بشار الأسد، مشيدةً بطريقته في حكم البلاد خلال السنوات الماضية واصفة إياه بـ"صمام أمان" لسوريا.
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