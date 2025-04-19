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ممثل سوري يوجه رسالة دعم لسلاف فواخرجي

ؤيس
سلاف فواخرجي
 
السبت، 19-04-2025 10:54 ص

الوكيل الإخباري- في لفتة دعم مؤثرة، وجه الممثل السوري يزن السيد رسالة إلى مواطنته سلاف فواخرجي، طالباً منها عدم الخوف والعودة إلى دمشق. وأضاف السيد، خلال حديثه في برنامج "كيد النساء"، أنه إذا أرادت سلاف العودة إلى الشام، فلا أحد يمكنه منعها أو إيذاءها، مؤكداً أنه سيكون مستعداً لمساعدتها في أي وقت إذا رغبت في ذلك.

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وأشار يزن السيد إلى أن "سلاف لا يوجد بيدها دم"، في إشارة إلى عدم تورطها في أي أعمال تتعلق بالقتل أو العنف خارج إطار القانون. كما اعتبر ما تم تداوله حول تعرضها للتهديد بالقتل على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "حديث غير سليم" و"ليس دقيقاً".


خلفية حديثه
تصريحات يزن السيد جاءت بعد ساعات من إعلان نقابة الفنانين السوريين – فرع دمشق عن شطب قيد سلاف فواخرجي من سجلاتها، على خلفية تصريحات أدلت بها مؤخراً، عبرت فيها عن دعمها للرئيس السوري السابق بشار الأسد، مشيدةً بطريقته في حكم البلاد خلال السنوات الماضية واصفة إياه بـ"صمام أمان" لسوريا.

 

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