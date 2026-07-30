الخميس 2026-07-30 10:30 ص

منى زكي وأحمد حلمي يحتفلان بتخرج ابنتهما - فيديو

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منى زكي وأحمد حلمي وابنتهما لي لي
 
الخميس، 30-07-2026 08:14 ص

الوكيل الإخباري-   احتفلت الفنانة المصرية منى زكي وزوجها الفنان المصري أحمد حلمي بتخرج ابنتهما الكبرى لي لي من الجامعة، بعد حصولها على درجة البكالوريوس بمرتبة الشرف.

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وشاركت منى زكي عبر خاصية "الستوري" على حسابها في "إنستغرام" صورًا ومقاطع فيديو من حفل التخرج، ظهرت في إحداها برفقة زوجها وهما يحتفلان بابنتهما.


وأعربت عن فخرها بابنتها، وكتبت: "إنه يوم مميز بالنسبة لأغلى ما أملك.. فخورة جدًا بابنتي المتخرجة بمرتبة الشرف."

 
 


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