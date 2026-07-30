منى زكي وأحمد حلمي يحتفلان بتخرج ابنتهما - فيديو

وشاركت منى زكي عبر خاصية "الستوري" على حسابها في "إنستغرام" صورًا ومقاطع فيديو من حفل التخرج، ظهرت في إحداها برفقة زوجها وهما يحتفلان بابنتهما.
وأعربت عن فخرها بابنتها، وكتبت: "إنه يوم مميز بالنسبة لأغلى ما أملك.. فخورة جدًا بابنتي المتخرجة بمرتبة الشرف."
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