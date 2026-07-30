منى زكي وأحمد حلمي يحتفلان بتخرج ابنتهما - فيديو

الوكيل الإخباري- احتفلت الفنانة المصرية منى زكي وزوجها الفنان المصري أحمد حلمي بتخرج ابنتهما الكبرى لي لي من الجامعة، بعد حصولها على درجة البكالوريوس بمرتبة الشرف.

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وشاركت منى زكي عبر خاصية "الستوري" على حسابها في "إنستغرام" صورًا ومقاطع فيديو من حفل التخرج، ظهرت في إحداها برفقة زوجها وهما يحتفلان بابنتهما.