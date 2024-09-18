من أسوان إلى القاهرة.. فيلم قصير عن حياة محمد منير

الوكيل الإخباري- طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، مقطع فيديو بصوت الفنان أحمد أمين، يتحدث فيه عن مسيرة النجم محمد منير.

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وأرفقت الشركة المنشور بتعليق: "نقدم لكم مسيرة الفنان الكبير محمد منير، من بداياته المتواضعة، وصولًا إلى تألقه كواحد من أبرز نجوم الموسيقى في العالم العربي".



وتابعت الشركة: "اكتشفوا تفاصيل رحلة الكينغ الفنية والشخصية التي نقشت اسمه بحروف من ذهب في قلوبنا، من خلال أغانيه التي تعبر عن الحب، الإنسانية، والوطن".



ويستعرض أحمد أمين في الفيلم القصير انطلاقة رحلة منير من قريته في أسوان إلى القاهرة، عندما رافق شقيقه الأكبر فاروق إلى لقاء الموسيقار بليغ حمدي، الذي لمس موهبته واعتبر صوته بداية لعصر جديد في الموسيقى المصرية.



ويروي الفيلم أيضًا كيف التقى منير بالشاعر عبدالرحيم منصور والفنان أحمد منيب، اللذين كان لهما دور كبير في تقديمه للجمهور. كما استعرض أمين عددًا من أغاني "الكينغ" التي لمست قلوب جمهوره، منها: "الليلة يا سمرا"، "أمانة يا بحر"، و"تكلمي"، إلى أن أصبح الفنان النوبي أحد أبرز نجوم الغناء في الساحة الفنية العربية.





وعلقت: "اكتشفوا تفاصيل رحلته الفنية والشخصية التي نقشت اسم الكينج بحروف من ذهب في قلوبنا، من خلال أغانيه التي تعبر عن الحب، الإنسانية، والوطن" #أحمد_أمين يروي مسيرة #محمد_منير في فيلم تسجيلي قصير نشرته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بحسابها على #إنستغرام وعلقت: "اكتشفوا تفاصيل رحلته الفنية والشخصية التي نقشت اسم الكينج بحروف من ذهب في قلوبنا، من خلال أغانيه التي تعبر عن الحب، الإنسانية، والوطن" pic.twitter.com/Z3WpZamdJE September 18, 2024