مهرجان الجونة يكرّم يوسف شاهين في دورته الثامنة

الوكيل الإخباري- أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن تخصيص برنامج خاص لتكريم المخرج العالمي يوسف شاهين في دورته الثامنة (أكتوبر 2025)، بمناسبة الذكرى المئوية لميلاده في يناير 2026.

ويشمل البرنامج عرض أبرز أفلام شاهين، وأعمال لمخرجين تأثروا برؤيته. كما تتضمن الدورة مسابقات رسمية للأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة، إلى جانب عروض عالمية خاصة ودعم لصناع السينما الشباب عبر منصة "سيني جونة"، وجوائز تتناول قضايا إنسانية وبيئية.