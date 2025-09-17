مهرجان الجونة يكرّم يوسف شاهين في دورته الثامنة

ويشمل البرنامج عرض أبرز أفلام شاهين، وأعمال لمخرجين تأثروا برؤيته. كما تتضمن الدورة مسابقات رسمية للأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة، إلى جانب عروض عالمية خاصة ودعم لصناع السينما الشباب عبر منصة "سيني جونة"، وجوائز تتناول قضايا إنسانية وبيئية.
