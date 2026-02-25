ميريام فارس تستعيد زمن الحفلات قبل السوشيال ميديا

وأرفقت فارس الصور بتساؤل لجمهورها عمّا إذا كانوا مستعدين للعودة إلى زمن كانت فيه الحفلات تُعاش بكل تفاصيلها، بعيداً عن عدسات الهواتف وهيمنة التوثيق الفوري.
وأشارت إلى أن الصور حينها كانت تُلتقط للاحتفاظ بالذكرى، لا لمشاركة كل لحظة على المنصات الرقمية، مؤكدة أن لتلك المرحلة سحراً خاصاً حيث كان الجمهور يندمج بالكامل في أجواء السهرة، وتُحفر التجربة في الذاكرة قبل أن تُحفظ في الألبومات.
كما استذكرت محطة بارزة في مسيرتها الفنية، وهي مشاركتها في حفل twilight Race 1 – Abu Dhabi Grand Prix 2010 الذي أُقيم للمرة الأولى في دولة الإمارات عام 2010، حيث كانت النجمة الوحيدة في الحدث، في خطوة عززت حضورها على الساحة الخليجية والعالمية.
-
أخبار متعلقة
-
بعد معاناة طويلة مع المرض... وفاة ممثل شهير- صورة
-
الموت يُغيّب زوجة فنان لبنانيّ راحل
-
مسلسل "مولانا" يحقق نسب مشاهدة عالية في رمضان 2026
-
بعد الانتقادات التي طالت مسلسل "بالحرام".. هكذا علّق طوني عيسى
-
خسر مبلغاً كبيراً من المال... فنان تركيّ قدير يُهاجم المقرّبين منه وهذا ما قاله عن إبنته
-
بعد شائعات تدهور حالتها الصحية... صباح الجزائري تنشر صورة جديدة لها
-
الموت يفجع الفنانة المصرية زينة
-
ماغي بو غصن تعود الى المسرح بهذا العمل