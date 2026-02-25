الأربعاء 2026-02-25 11:17 ص

ميريام فارس تستعيد زمن الحفلات قبل السوشيال ميديا

ميريام فارس
ميريام فارس
 
الأربعاء، 25-02-2026 09:36 ص
الوكيل الإخباري-   شاركت النجمة ميريام فارس جمهورها عبر حسابها على إنستغرام مجموعة من الصور الأرشيفية التي أعادت من خلالها أجواء حفلاتها قبل عصر السوشيال ميديا، في جرعة نوستالجيا لاقت تفاعلاً واسعاً.اضافة اعلان


وأرفقت فارس الصور بتساؤل لجمهورها عمّا إذا كانوا مستعدين للعودة إلى زمن كانت فيه الحفلات تُعاش بكل تفاصيلها، بعيداً عن عدسات الهواتف وهيمنة التوثيق الفوري.

وأشارت إلى أن الصور حينها كانت تُلتقط للاحتفاظ بالذكرى، لا لمشاركة كل لحظة على المنصات الرقمية، مؤكدة أن لتلك المرحلة سحراً خاصاً حيث كان الجمهور يندمج بالكامل في أجواء السهرة، وتُحفر التجربة في الذاكرة قبل أن تُحفظ في الألبومات.

كما استذكرت محطة بارزة في مسيرتها الفنية، وهي مشاركتها في حفل twilight Race 1 – Abu Dhabi Grand Prix 2010 الذي أُقيم للمرة الأولى في دولة الإمارات عام 2010، حيث كانت النجمة الوحيدة في الحدث، في خطوة عززت حضورها على الساحة الخليجية والعالمية.
 
 


