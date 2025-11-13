الخميس 2025-11-13 11:48 ص
 

مي عز الدين وأحمد تيمور يتصدران الترند بسبب فارق العمر بينهما

مي عز الدين وأحمد تيمور
 
الخميس، 13-11-2025 11:02 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت الفنانة المصرية مي عز الدين زواجها من الصيدلي وأخصائي التغذية أحمد تيمور خليل في حفل عائلي هادئ بمدينة الإسكندرية، اقتصر على أفراد العائلتين وعدد محدود من الأصدقاء المقربين.

وشاركت مي عز الدين صورًا من عقد القران عبر حسابها على إنستغرام، ظهرت فيها بإطلالة بسيطة وأنيقة، مع تعليق مقتضب عبرت فيه عن سعادتها وامتنانها بهذه الخطوة.


وكشف حسابات العريس على مواقع التواصل أنه من مواليد يناير 1993، ما يجعل فرق السن بينه وبين مي عز الدين حوالي 13 عامًا، إذ أن مي ولدت في 19 يناير 1980.


وخلال الحفل، ظهرت مي تحمل صورة والدتها الراحلة وبكت، ما أثار تفاعل محبيها الذين تمنوا لها حياة مستقرة وسعيدة.


ومن المقرر أن تعود مي عز الدين قريبًا لاستئناف تصوير عملها الدرامي الجديد المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، في أول ظهور لها بعد الزواج.

 

