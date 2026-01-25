مي عمر تخوض دراما رمضان 2026 بـ"الست موناليزا"

الوكيل الإخباري- تستعد الفنانة المصرية مي عمر لموسم رمضان 2026 بمسلسل "الست موناليزا"، حيث تجسد شخصية امرأة تخفي وراء ابتسامتها معاناة خفية بعد طلاق مؤلم، وتعمل طباخة لتعيل نفسها بينما تواجه تحديات إضافية بكونها حامل.

اضافة اعلان



المسلسل المكوّن من 15 حلقة يشارك فيه نخبة من النجوم مثل أحمد مجدي، سوسن بدر، وفاء عامر، إنجي المقدم، وشيماء سيف، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج محمد علي، وسيُعرض حصرياً على MBC مصر ومنصة شاهد.