الأحد 2026-01-25 02:28 م

مي عمر تخوض دراما رمضان 2026 بـ"الست موناليزا"

فا
مي عمر
 
الأحد، 25-01-2026 01:35 م

الوكيل الإخباري-  تستعد الفنانة المصرية مي عمر لموسم رمضان 2026 بمسلسل "الست موناليزا"، حيث تجسد شخصية امرأة تخفي وراء ابتسامتها معاناة خفية بعد طلاق مؤلم، وتعمل طباخة لتعيل نفسها بينما تواجه تحديات إضافية بكونها حامل.

اضافة اعلان


المسلسل المكوّن من 15 حلقة يشارك فيه نخبة من النجوم مثل أحمد مجدي، سوسن بدر، وفاء عامر، إنجي المقدم، وشيماء سيف، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج محمد علي، وسيُعرض حصرياً على MBC مصر ومنصة شاهد.

 

لبنان 24 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

فلسطين تفاهم أميركي - إسرائيلي لفتح معبر رفح

شركة "الجيل القادم الاستشارية للجينات الوراثية " تتبرع بجهاز مخبري جديد لمركز الحسين للسرطان

أخبار الشركات شركة "الجيل القادم الاستشارية للجينات الوراثية " تتبرع بجهاز مخبري جديد لمركز الحسين للسرطان

هن

تكنولوجيا تفاصيل جديدة حول موعد إطلاق هاتف iPhone 18 وسعره

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية تعلن أسماء المعلمين الفائزين بقرعة الحج لموظفي الوزارة

فا

فن ومشاهير مي عمر تخوض دراما رمضان 2026 بـ"الست موناليزا"

مبنى مديرية الأمن العام

أخبار محلية مصدر أمني: قاتل شقيقته طعنا في عمّان متعاط للمخدرات

ل

أخبار محلية جيدكو: 6.28 مليون دينار القيمة التعاقدية لبرامج الدعم العام الماضي

ا

فن ومشاهير جودي شاهين تفوز بلقب الموسم السادس من ذا فويس.. معلومات عنها - فيديو



 






الأكثر مشاهدة