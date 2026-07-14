نادين الراسي ترد على منتقدي عمرها بعد وصفها بـ "العجوزة" - فيديو

الوكيل الإخباري- ردّت الفنانة اللبنانية نادين الراسي على الانتقادات التي طالتها بسبب عمرها، بعد وصفها من أحد المتابعين بـ"العجوزة"، مؤكدة في فيديو عبر حسابها على إنستغرام أنها تبلغ 47 عاماً، ويبلغ طولها 174 سم ووزنها 58 كيلوغراماً.



وأوضحت نادين أنها لم تخضع لعمليات تجميل، لكنها تلجأ أحياناً إلى بعض الإجراءات البسيطة، مشددة على أن اهتمامها الأكبر بصحتها وإيمانها وليس بالمظهر فقط.



كما تحدثت عن معاناتها السابقة مع مشاكل في الكلى، مؤكدة أنها تجاوزت تلك المرحلة، ودعت إلى احترام النساء وعدم الحكم عليهن بسبب العمر أو معايير الجمال المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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