ناهد الحلبي توجه رسالة مؤثرة لحفيدتها هيا مرعشلي - فيديو

وأشادت الحلبي بأداء هيا مرعشلي، مؤكدة أنها كانت قريبة منها منذ طفولتها وأن علاقتهما أثرت في حبها للفن، كما كشفت أن شخصيتها في "حب ع ورق" ستظهر في الحلقات الأخيرة وستكون مرتبطة بشخصية هيا بطريقة مختلفة.
وتحدثت الحلبي عن ظهورها بشعرها الأبيض، مؤكدة أنها متصالحة مع هذه المرحلة العمرية وأن الإطلالة لاقت تفاعلاً واسعاً، مشيرة إلى أن فيديو تحدثت فيه عن الشيب تجاوز 10 ملايين مشاهدة خلال يوم واحد.
كما أكدت اهتمامها بنمط حياة صحي، والابتعاد عن التدخين والمواد الكيميائية، معربة عن دعمها للتعاون الفني بين سوريا ومصر.
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