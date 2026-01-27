نتائج الخزعة تنهي الجدل حول صحة الفنان فايز المالكي

الوكيل الإخباري- تداولت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية أنباء عن الحالة الصحية للفنان السعودي فايز المالكي، ما أثار قلقا واسعا بين محبيه، وسط تخوفات من احتمال إصابته بمرض خطير.

اضافة اعلان