الثلاثاء 2026-01-27 02:13 م

نتائج الخزعة تنهي الجدل حول صحة الفنان فايز المالكي

الفنان فايز المالكي
الفنان فايز المالكي
 
الثلاثاء، 27-01-2026 01:39 م

الوكيل الإخباري-   تداولت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية أنباء عن الحالة الصحية للفنان السعودي فايز المالكي، ما أثار قلقا واسعا بين محبيه، وسط تخوفات من احتمال إصابته بمرض خطير.

وفي تطورات جديدة، أوضح الناشط حمد بن جروان أن الفنان خضع مؤخرا لإجراء خزعة طبية للتأكد من طبيعة الأورام التي تم اكتشافها، وأكدت النتائج الطبية أن جميع الأورام حميدة ولا تشكل أي خطر سرطاني.

ورغم طبيعتها الحميدة، أوصى الفريق الطبي ببدء برنامج علاجي وقائي لتجنب أي مضاعفات مستقبلية، ومن المقرر أن يبدأ الفنان برنامجه الأسبوع المقبل مع متابعة دقيقة لحالته.

 
 


الفنان فايز المالكي

فن ومشاهير نتائج الخزعة تنهي الجدل حول صحة الفنان فايز المالكي



 






