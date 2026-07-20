نتفليكس تستحوذ على شركة بن أفليك بـ587 مليون دولار

وتأسست الشركة عام 2022 بهدف تطوير أدوات ذكاء اصطناعي تساعد صناع الأفلام في مراحل ما بعد الإنتاج، مثل تحسين الصوت والإضاءة وإضافة المؤثرات البصرية، مع الحفاظ على دور المبدعين في العملية الفنية.
وضمت الصفقة فريقًا تقنيًا من 16 مهندسًا وباحثًا، فيما انضم بن أفليك إلى نتفليكس بصفة مستشار أول. وأكدت المنصة أن نحو 300 عمل من إنتاجاتها استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال العام الحالي، مشددة على أن هذه التقنيات تهدف إلى دعم الفنانين وليس استبدالهم.
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