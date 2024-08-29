نجمة خليجية تحتفل بزفافها فجأة في بالي

الوكيل الإخباري- دخلت الفنانة السعودية خديجة معاذ القفص الذهبي مع عريسها الذي أخفت هويته، وأقاما حفل زفاف في مقاطعة بالي الإندونيسية.

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وأطلّت المطربة الخليجية في الصور بفستان زفاف تميز بطرحة طويلة من الدانتيل الأبيض، كما حرصت في اللقطات على عدم الكشف عن وجه زوجها.



وكانت خديجة معاذ قد أعلنت في شهر أيار (مايو) الماضي عبر حسابها في "سناب شات" عقد قرانها، كاتبةً: "الحمد لله الذي بفضله تؤلَّف القلوب، وبنعمته تتم الصالحات. تم بحمد الله عقد قراني... اللهم اجعله عقداً تنعقد به سعادتنا."



وحققت المغنية الشابة شهرة واسعة عقب تعاونها مع النجمة الإماراتية أحلام الشامسي في أغنية "لا يروح الليل."

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