نجم "الحفرة" جيم أوسلو يدخل القفص الذهبي بحفل عائلي - صورة

وأعرب أوسلو عن سعادته بهذه المناسبة، موجهاً الشكر لكل من شاركه فرحته، فيما تفاعل الجمهور وزملاؤه في الوسط الفني مع الصور مقدّمين التهاني للعروسين.
ويُعرف جيم أوسلو بأدواره المساندة في الدراما التركية، ومن أبرزها شخصية "متين يامان" في مسلسل "الحفرة" (Çukur)، كما شارك في أعمال مثل "كارادايي" و"الأب" و"المنظمة" .
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