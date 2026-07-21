نجم "الحفرة" جيم أوسلو يدخل القفص الذهبي بحفل عائلي - صورة

الوكيل الإخباري- نشر الفنان التركي جيم أوسلو صوراً من حفل زفافه الذي أقامه في أجواء ريفية هادئة بمدينة دوزجه، بعيداً عن المظاهر الفاخرة، وشارك لحظات الاحتفال مع عائلته وأصدقائه المقربين.



وأعرب أوسلو عن سعادته بهذه المناسبة، موجهاً الشكر لكل من شاركه فرحته، فيما تفاعل الجمهور وزملاؤه في الوسط الفني مع الصور مقدّمين التهاني للعروسين.



ويُعرف جيم أوسلو بأدواره المساندة في الدراما التركية، ومن أبرزها شخصية "متين يامان" في مسلسل "الحفرة" (Çukur)، كما شارك في أعمال مثل "كارادايي" و"الأب" و"المنظمة" .

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