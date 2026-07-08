نجم هوليوودي يغنّي لابنة ريا أبي راشد في عيد ميلادها (فيديو)

الوكيل الإخباري- احتفلت الإعلامية ريا أبي راشد بعيد ميلاد ابنتها لولا كامارانو السابع، وشاركت عبر حسابها على إنستغرام مقطع فيديو ظهر فيه النجم العالمي Dwayne Johnson وهو يغني لها بهذه المناسبة.



وأعربت أبي راشد عن سعادتها بهذه المفاجأة، مؤكدة أن احتفال "ذا روك" بابنتها جعل المناسبة أكثر تميزاً، وأن رد فعل لولا كان لا يُقدَّر بثمن.

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