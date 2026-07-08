الأربعاء 2026-07-08 12:20 م

نجم هوليوودي يغنّي لابنة ريا أبي راشد في عيد ميلادها (فيديو)

ثقص
دواين جونسون و ريا أبي راشد و إبنتها لولا كامارانو
 
الأربعاء، 08-07-2026 08:27 ص

الوكيل الإخباري-   احتفلت الإعلامية ريا أبي راشد بعيد ميلاد ابنتها لولا كامارانو السابع، وشاركت عبر حسابها على إنستغرام مقطع فيديو ظهر فيه النجم العالمي Dwayne Johnson وهو يغني لها بهذه المناسبة.

وأعربت أبي راشد عن سعادتها بهذه المفاجأة، مؤكدة أن احتفال "ذا روك" بابنتها جعل المناسبة أكثر تميزاً، وأن رد فعل لولا كان لا يُقدَّر بثمن.

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