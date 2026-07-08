نجم هوليوودي يغنّي لابنة ريا أبي راشد في عيد ميلادها (فيديو)

وأعربت أبي راشد عن سعادتها بهذه المفاجأة، مؤكدة أن احتفال "ذا روك" بابنتها جعل المناسبة أكثر تميزاً، وأن رد فعل لولا كان لا يُقدَّر بثمن.
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