نجوم الطرب يحيون حفلات عيد الأضحى في الكويت

أصالة نصري تفتتح الفعاليات يوم السبت 7 يونيو، بباقة من أشهر أغانيها، إلى جانب مفاجأة من ألبومها الجديد المنتظر.
تامر حسني وتامر عاشور يقدمان أول حفل مشترك لهما في الكويت يوم الخميس 13 يونيو، وسط ترقب كبير من جمهور النجمين في الخليج.
أنغام تختتم موسم الحفلات يوم الجمعة 20 يونيو، بحفل يُتوقع أن يكون من أبرز سهرات العيد، تقدم خلاله مجموعة من أجمل أغنياتها.
يُذكر أن تامر عاشور أطلق مؤخرًا ألبومه الجديد "ياه"، الذي لاقى نجاحًا واسعًا على مواقع التواصل وتعاون فيه مع نخبة من الشعراء والملحنين.
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