نقل شاعر عربي بارز إلى المستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة

ودعا الفنان شريف إدريس، عبر حسابه على "فيسبوك"، الجمهور إلى الدعاء لصديقه بالشفاء العاجل، متمنيًا له سرعة التعافي.
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