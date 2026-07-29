نقل شاعر عربي بارز إلى المستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة

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الوكيل الإخباري- تعرض الشاعر المصري عادل سلامة لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى، حيث يخضع حاليًا لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته الصحية. اضافة اعلان





ودعا الفنان شريف إدريس، عبر حسابه على "فيسبوك"، الجمهور إلى الدعاء لصديقه بالشفاء العاجل، متمنيًا له سرعة التعافي.









