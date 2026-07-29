الأربعاء 2026-07-29 09:51 ص

نقل شاعر عربي بارز إلى المستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة

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عادل سلامة
 
الأربعاء، 29-07-2026 08:09 ص
الوكيل الإخباري-   تعرض الشاعر المصري عادل سلامة لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى، حيث يخضع حاليًا لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته الصحية.اضافة اعلان


ودعا الفنان شريف إدريس، عبر حسابه على "فيسبوك"، الجمهور إلى الدعاء لصديقه بالشفاء العاجل، متمنيًا له سرعة التعافي.
 
 


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