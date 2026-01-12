نقيب الموسيقيين يكشف حقيقة تدهور حالة فيروز بعد وفاة ابنها

وأوضح بوسعيد لـ«إرم نيوز» أن ما يُتداول عن تدهور حالتها الصحية أو نقلها إلى المستشفى غير صحيح، مشددًا على أن فيروز تعاني من صدمة نفسية كبيرة نتيجة خسارة اثنين من أبنائها في فترة قصيرة، وتعيش حاليًا برفقة ابنتها ريما.
وشُيّع هلي الرحباني السبت الماضي بحضور عدد من أفراد العائلة والمقربين، حيث بدت فيروز متأثرة وحزينة أثناء تلقيها التعازي. ووفق تقارير، دُفن جثمانه إلى جانب شقيقه زياد في مدفن خاص داخل حديقة منزل فيروز في منطقة الشوير، تنفيذًا لرغبتها.
ويُذكر أن هلي هو الابن الثالث الذي تفقده فيروز، بعد وفاة زياد، وقبلها ابنتها ليال التي رحلت عام 1988، لتبقى ريما ابنتها الوحيدة على قيد الحياة.
-
أخبار متعلقة
-
فيديو مؤثر.. بيومي فؤاد يبكي ويعتذر لمحمد سلام بعد عامين من القطيعة
-
نقلت سراً بسيارة إسعاف.. فنانة شهيرة تنقذ شيرين عبد الوهاب
-
شاهد ابنة شيرين عبد الوهاب تؤدي "على بالي" وسط تفاعل واسع
-
تطورات غير متوقعة في قضية الفنان فضل شاكر
-
الموت يفجع الفنان محمد رمضان
-
لأول مرة.. درة تكشف عن "واقعة حزينة" في حياتها الشخصية
-
إصابة محمد عادل إمام في تصوير مسلسل "الكينغ" لرمضان 2026
-
هاني شاكر يغيب عن الحفلات لشهور بسبب أزمة صحية مفاجئة