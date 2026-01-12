نقيب الموسيقيين يكشف حقيقة تدهور حالة فيروز بعد وفاة ابنها

الوكيل الإخباري- أكد نقيب الموسيقيين اللبنانيين فريد بوسعيد أن الفنانة فيروز تمر بأزمة نفسية حادة إثر وفاة نجلها هلي الرحباني، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك بعد ستة أشهر فقط من فقدانها نجلها زياد الرحباني.

وأوضح بوسعيد لـ«إرم نيوز» أن ما يُتداول عن تدهور حالتها الصحية أو نقلها إلى المستشفى غير صحيح، مشددًا على أن فيروز تعاني من صدمة نفسية كبيرة نتيجة خسارة اثنين من أبنائها في فترة قصيرة، وتعيش حاليًا برفقة ابنتها ريما.



وشُيّع هلي الرحباني السبت الماضي بحضور عدد من أفراد العائلة والمقربين، حيث بدت فيروز متأثرة وحزينة أثناء تلقيها التعازي. ووفق تقارير، دُفن جثمانه إلى جانب شقيقه زياد في مدفن خاص داخل حديقة منزل فيروز في منطقة الشوير، تنفيذًا لرغبتها.



ويُذكر أن هلي هو الابن الثالث الذي تفقده فيروز، بعد وفاة زياد، وقبلها ابنتها ليال التي رحلت عام 1988، لتبقى ريما ابنتها الوحيدة على قيد الحياة.