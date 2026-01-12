الإثنين 2026-01-12 01:13 م

نقيب الموسيقيين يكشف حقيقة تدهور حالة فيروز بعد وفاة ابنها

444
فيروز
 
الإثنين، 12-01-2026 12:15 م

الوكيل الإخباري-   أكد نقيب الموسيقيين اللبنانيين فريد بوسعيد أن الفنانة فيروز تمر بأزمة نفسية حادة إثر وفاة نجلها هلي الرحباني، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك بعد ستة أشهر فقط من فقدانها نجلها زياد الرحباني.

اضافة اعلان


وأوضح بوسعيد لـ«إرم نيوز» أن ما يُتداول عن تدهور حالتها الصحية أو نقلها إلى المستشفى غير صحيح، مشددًا على أن فيروز تعاني من صدمة نفسية كبيرة نتيجة خسارة اثنين من أبنائها في فترة قصيرة، وتعيش حاليًا برفقة ابنتها ريما.


وشُيّع هلي الرحباني السبت الماضي بحضور عدد من أفراد العائلة والمقربين، حيث بدت فيروز متأثرة وحزينة أثناء تلقيها التعازي. ووفق تقارير، دُفن جثمانه إلى جانب شقيقه زياد في مدفن خاص داخل حديقة منزل فيروز في منطقة الشوير، تنفيذًا لرغبتها.


ويُذكر أن هلي هو الابن الثالث الذي تفقده فيروز، بعد وفاة زياد، وقبلها ابنتها ليال التي رحلت عام 1988، لتبقى ريما ابنتها الوحيدة على قيد الحياة.

 

ارم نيوز 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

رفيق الحياة المنزلية: رؤية سامسونج لأجهزة Bespoke AI في 2026

أخبار الشركات رفيق الحياة المنزلية: رؤية سامسونج لأجهزة Bespoke AI في 2026

الروابدة: الهوية الوطنية الأردنية جامعة ولا بدائل عنها

أخبار محلية الروابدة: الهوية الوطنية الأردنية جامعة ولا بدائل عنها

ب

فن ومشاهير فيديو مؤثر.. بيومي فؤاد يبكي ويعتذر لمحمد سلام بعد عامين من القطيعة

الملك يرعى إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029)

أخبار محلية الملك يرعى إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029)

ب

فن ومشاهير نقلت سراً بسيارة إسعاف.. فنانة شهيرة تنقذ شيرين عبد الوهاب

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

فلسطين نقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى المستشفى في رام الله

5

فن ومشاهير شاهد ابنة شيرين عبد الوهاب تؤدي "على بالي" وسط تفاعل واسع

وزارة البيئة تدعو للحفاظ على نظافة البيئة وتخصص خطا للإبلاغ عن المخالفات

أخبار محلية وزارة البيئة تدعو للحفاظ على نظافة البيئة وتخصص خطا للإبلاغ عن المخالفات



 






الأكثر مشاهدة