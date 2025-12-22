نهاية حزينة لنجم "It Chapter Two".. انتحار الفنان جيمس رانسون

الوكيل الإخباري- توفي الممثل الأمريكي جيمس رانسون، المعروف بدوره في مسلسل "ذا واير" بشخصية "زيجي سوبوتكا"، عن عمر 46 عاماً، إثر انتحاره شنقاً داخل مستودع في لوس أنجلوس يوم 19 ديسمبر الجاري، وفق ما أعلن مكتب الطب الشرعي في المقاطعة.

وبرز رانسون في الموسم الثاني من "ذا واير" عام 2003، وشارك أيضاً في مسلسلات مثل "بوكر فيس"، و"سي إس آي: مسرح الجريمة"، و"لو أند أوردر"، و"هاواي فايف-أو"، بالإضافة إلى أعمال حديثة مثل "سيل تيم".



ونعى زملاؤه في الوسط الفني، بمن فيهم المخرج سبايك لي، الذي كتب عبر "إنستغرام": "ارقد بسلام يا أخي العزيز جيمس رانسون"، مستذكراً تعاونهما في أعمال سينمائية.



وكان رانسون قد تحدث سابقاً بصراحة عن معاناته مع الإدمان والاضطرابات النفسية، معتبرًا الفن والتمثيل وسيلته للتعبير والتنفيس عن ضغوط الحياة.