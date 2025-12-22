الإثنين 2025-12-22 01:31 م

نهاية حزينة لنجم "It Chapter Two".. انتحار الفنان جيمس رانسون

لب
جيمس رانسون
الإثنين، 22-12-2025 11:50 ص

الوكيل الإخباري-   توفي الممثل الأمريكي جيمس رانسون، المعروف بدوره في مسلسل "ذا واير" بشخصية "زيجي سوبوتكا"، عن عمر 46 عاماً، إثر انتحاره شنقاً داخل مستودع في لوس أنجلوس يوم 19 ديسمبر الجاري، وفق ما أعلن مكتب الطب الشرعي في المقاطعة.

اضافة اعلان


وبرز رانسون في الموسم الثاني من "ذا واير" عام 2003، وشارك أيضاً في مسلسلات مثل "بوكر فيس"، و"سي إس آي: مسرح الجريمة"، و"لو أند أوردر"، و"هاواي فايف-أو"، بالإضافة إلى أعمال حديثة مثل "سيل تيم".


ونعى زملاؤه في الوسط الفني، بمن فيهم المخرج سبايك لي، الذي كتب عبر "إنستغرام": "ارقد بسلام يا أخي العزيز جيمس رانسون"، مستذكراً تعاونهما في أعمال سينمائية.


وكان رانسون قد تحدث سابقاً بصراحة عن معاناته مع الإدمان والاضطرابات النفسية، معتبرًا الفن والتمثيل وسيلته للتعبير والتنفيس عن ضغوط الحياة.

 

 24 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ن

فن ومشاهير يسرا خارج الموسم الرمضاني 2026

اختتام برنامج تدريبي لزيادة مهارات الإعلام الرقمي لمسؤولي التربية في إقليم الوسط

أخبار محلية اختتام برنامج تدريبي لزيادة مهارات الإعلام الرقمي لمسؤولي التربية في إقليم الوسط

نه

فن ومشاهير صدمة في وسط الفني ..وفاة فنان لبناني مشهور

الدولار

أسواق ومال انخفاض الدولار عالميا

جامعة مؤتة

أخبار محلية يوم علمي بكلية الآداب في جامعة مؤتة

وزارة الاتصال الحكومي

أخبار محلية منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير الاقتصاد الرقمي

ازمة سير

شؤون برلمانية نائب يفجر مفاجأة حول عدد السيارات غير المرخصة في الأردن

لاا

فن ومشاهير ملك جبر الخواطر.. تامر حسني يتعهد بعلاج طفلة وتوظيف فتاة - فيديو



 






الأكثر مشاهدة