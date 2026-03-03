الثلاثاء 2026-03-03 03:24 م

نور تفجع بوفاة زوجها رجل الأعمال يوسف أنطاكي

نور تفجع بوفاة زوجها رجل الأعمال يوسف أنطاكي.. والنجوم يساندونها اقرأ المزيد على موقع إرم نيوز: https://www.eremnews.com/entertainment/ozohjlt
الفنانة نور
 
الثلاثاء، 03-03-2026 01:57 م
الوكيل الإخباري-   فجعت الفنانة اللبنانية نور بوفاة زوجها رجل الأعمال السوري يوسف أنطاكي بعد صراع طويل مع المرض، في خبر مفاجئ أحزن الوسط الفني، حسبما أعلن شقيق الراحل عبر منصات التواصل الاجتماعي مساء أمس الاثنين.اضافة اعلان


وأعلن بول أنطاكي، شقيق الراحل، عبر حسابه الرسمي نبأ الوفاة، معربًا عن حزنه العميق، مؤكدًا أنه سيتم إقامة مراسم العزاء في كنيسة القديس كيرلس بكوربا هليوبوليس ظهر يوم الخميس المقبل، مع استقبال التعازي ابتداء من الساعة 7:30 مساءً في المكان نفسه.

وقال بول في منشوره: "بعد عامين تماما على رحيل أختي الحبيبة، لحق بها أخي الصغير، وبعد صراع طويل مع المرض ارتاح أخيرًا حيث لا ألم بعد الآن. كان يصغرني بخمسة عشر عامًا، وكنت أحبه كأنه ابني. صبره واهتمامه بأدق التفاصيل وكرمه في تعليم زملائه في العمل أكسبوه احترام ومحبة كل من تعامل معه، من المستحيل ألا تحب جو، هكذا كانوا جميعًا يقولون لي".
 
 


