هادي أسود ينجو من حادث سير ويوقف نشاطه الفني - صورة

الوكيل الإخباري- تعرض الفنان السوري هادي أسود لحادث سير أثناء توجهه لإحياء حفل فني في مدينة مونتريال الكندية، ما استدعى نقله إلى أحد مستشفيات أوتاوا، حيث خضع لفحوص طبية بعد إصابته برضوض في أنحاء متفرقة من جسده.



وأوصى الأطباء بمنحه فترة راحة، ما أدى إلى إلغاء جميع حفلاته المقررة في كندا حتى إشعار آخر.

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وأثار أسود قلق جمهوره بعد نشره صورة لسيارته المتضررة عبر "إنستغرام"، قبل أن تتداول أنباء تؤكد استقرار حالته الصحية وتلقيه رسائل دعم واسعة من محبيه.