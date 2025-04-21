هجوم عنيف من شمس البارودي على محمد رمضان..ما القصة ؟

الوكيل الإخباري- بكلمات غاضبة لا تحتمل التأويل، شنّت الفنانة المعتزلة شمس البارودي هجومًا لاذعًا على محمد رمضان، بسبب أزمته مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، الذي توفي بعد سحب رخصته في واقعة أثارت استياءً واسعًا.

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في منشور ناري على فيسبوك، وصفت البارودي رمضان بأنه "لا شيء"، واتهمته بجمع المال من التفاهة واستغلال جهل البسطاء، وقالت: "الرجل مات قهرًا، ومن تسبب في قهره… أسأل الله أن يقهره".



البارودي قالت إنها لم تشاهد الفيديو المؤلم للطيار إلا أخيرًا، لكنه هزّها ودفعها لكسر الصمت، لتُذكّر الناس بأن الظلم لا يسقط بالتقادم، وأن دم المقهور لا يُنسى.



وحين سألها متابع عن مشاركة ابنها في عمل سابق مع رمضان، أوضحت أن الأمر تم بدعوة من المخرج محمد سامي، لا من رمضان.



كلمات شمس البارودي لم تكن مجرد رأي، بل صرخة في وجه النسيان، وتذكير بأن العدالة ليست دائمًا في حكم المحكمة، بل في قلوب الناس وضمائرهم.