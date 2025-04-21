الإثنين 2025-04-21 11:25 ص
 

هجوم عنيف من شمس البارودي على محمد رمضان..ما القصة ؟

اافا
شمس البارودي
 
الإثنين، 21-04-2025 10:03 ص

الوكيل الإخباري-   بكلمات غاضبة لا تحتمل التأويل، شنّت الفنانة المعتزلة شمس البارودي هجومًا لاذعًا على محمد رمضان، بسبب أزمته مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، الذي توفي بعد سحب رخصته في واقعة أثارت استياءً واسعًا.

اضافة اعلان


في منشور ناري على فيسبوك، وصفت البارودي رمضان بأنه "لا شيء"، واتهمته بجمع المال من التفاهة واستغلال جهل البسطاء، وقالت: "الرجل مات قهرًا، ومن تسبب في قهره… أسأل الله أن يقهره".


البارودي قالت إنها لم تشاهد الفيديو المؤلم للطيار إلا أخيرًا، لكنه هزّها ودفعها لكسر الصمت، لتُذكّر الناس بأن الظلم لا يسقط بالتقادم، وأن دم المقهور لا يُنسى.


وحين سألها متابع عن مشاركة ابنها في عمل سابق مع رمضان، أوضحت أن الأمر تم بدعوة من المخرج محمد سامي، لا من رمضان.


كلمات شمس البارودي لم تكن مجرد رأي، بل صرخة في وجه النسيان، وتذكير بأن العدالة ليست دائمًا في حكم المحكمة، بل في قلوب الناس وضمائرهم.

 

أرم نيوز 

 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية الخارجية تدين اعتداء شرطة الاحتلال على المسيحيين وتقييد وصولهم إلى كنيسة القيامة

قف

عربي ودولي الفاتيكان يُعلن وفاة بابا الفاتيكان فرنسيس

النائب رباع الظهراوي

أخبار محلية النائب رباع الظهراوي: "الوطن ليس مكانًا للمرتزقة"

قفلب

منوعات شاب يعتدي على والده في الشارع ويشعل غضب الأتراك - فيديو

ل

شؤون برلمانية النائب القاضي يطالب تحت القبة بإخضاع جبهة العمل الإسلامي للمساءلة القانونية

لبلاا

طب وصحة لا تتخلص منها- 4 فوائد مذهلة لخيوط الموز

جانب من افتتاح جلسة النواب اليوم الإثنين

شؤون برلمانية النواب يفتتحون جلستهم بالتأكيد على دور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والوقوف ضد العابثين

ا

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب: لا أصوات معارضة للدولة تحت القبة



 
 





الأكثر مشاهدة