هذه آخر تطورات حالة هاني شاكر الصحية

وكشفت مصادر طبية من داخل المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج عن تطورات صحية حرجة يمر بها الفنان، ما استدعى نقله إلى غرفة العناية المركزة لمتابعة حالته عن كثب.
وأوضحت المصادر أن شاكر خضع لعملية جراحية عاجلة لاستئصال جزء من القولون، وذلك بعد تعرضه لنزيف داخلي مفاجئ استلزم تدخلاً سريعاً للسيطرة على الوضع.
وأضافت أن تعقيد الحالة يعود أيضاً إلى خضوعه في وقت سابق لعملية جراحية دقيقة في العمود الفقري، قبل فترة قصيرة من أزمة القولون، وهو ما زاد من المضاعفات وجعل الجراحة الأخيرة أكثر صعوبة على جسده.
وبعد انتهاء العملية التي استمرت لساعات، نُقل شاكر مباشرة إلى قسم العناية المركزة، حيث دخل في غيبوبة نتيجة التخدير الكلي وضخامة العملية الجراحية التي خضع لها.
