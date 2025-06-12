هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي؟

من جهة أخرى، تواصل دنيا نشاطها الفني، حيث تُعرض لها حاليًا مسرحية "مكسّرة الدنيا"، من بطولة: محمد ثروت، كريم عفيفي، سامي مغاوري، مريم محمود الجندي، صلاح الدالي، وعبد الرحمن حسن. المسرحية من إخراج أحمد الجندي وإنتاج محمد أحمد السبكي.
-
أخبار متعلقة
-
ممثل سوري يصفع باميلا الكيك أمام الجميع!
-
صورة عفوية ليسرا وكاظم الساهر تُثير تفاعلاً واسعاً
-
إصابة ملك زاهر بوعكة صحية مفاجئة.. والأطباء عاجزون عن التشخيص!
-
كندة علوش تكشف معاناتها مع القلق والسرطان
-
بعد راشد الماجد.. عاصي الحلاني يطرح أغنيته الخليجية بالذكاء الاصطناعي - فيديو
-
نادين الراسي تكشف موعد خطبتها (فيديو)
-
بعد قرار حبسها لمدة 3 سنوات.. تعرّض والدة فنانة شهيرة لأزمة صحية (صورة)
-
شائعة تطال الفنان بسام كوسا... هذه حقيقتها