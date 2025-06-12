هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي؟

الوكيل الإخباري- تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا شائعات حول انفصال الفنانة دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي رامي رضوان، إلا أن مصدرًا مقربًا من دنيا نفى هذه الأنباء، مؤكدًا في تصريحات إعلامية: "مفيش الكلام ده.. ولم يحدث طلاق.. والحمد لله هما كويسين."

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من جهة أخرى، تواصل دنيا نشاطها الفني، حيث تُعرض لها حاليًا مسرحية "مكسّرة الدنيا"، من بطولة: محمد ثروت، كريم عفيفي، سامي مغاوري، مريم محمود الجندي، صلاح الدالي، وعبد الرحمن حسن. المسرحية من إخراج أحمد الجندي وإنتاج محمد أحمد السبكي.