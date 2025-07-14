هل ستستقر شيرين عبد الوهاب في لبنان؟

الوكيل الإخباري- قررت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الإقامة في لبنان خلال فصل الصيف، بهدف الخضوع لعلاج نفسي وفني، ومراجعة خطواتها القادمة بعيداً عن الأضواء.

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ووفقًا لموقع "القاهرة 24"، جاءت هذه الخطوة بعد مرورها بظروف نفسية صعبة، خاصة بعد حفلها في مهرجان موازين الذي تعرضت بعده لانتقادات بسبب استخدام تقنية البلاي باك رغم معاناتها من وعكة صحية آنذاك.