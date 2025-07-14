هل ستستقر شيرين عبد الوهاب في لبنان؟

ووفقًا لموقع "القاهرة 24"، جاءت هذه الخطوة بعد مرورها بظروف نفسية صعبة، خاصة بعد حفلها في مهرجان موازين الذي تعرضت بعده لانتقادات بسبب استخدام تقنية البلاي باك رغم معاناتها من وعكة صحية آنذاك.
مصدر مقرب منها أكد أن شيرين اختارت الابتعاد مؤقتًا للراحة والتعافي، إلى جانب التحضير لألبومها الجديد وتقييم مسارها الفني والشخصي في المرحلة المقبلة.
لبنان 24
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