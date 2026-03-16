هل سيتم إيقاف عرض برنامج "رامز ليفل الوحش" ؟

الوكيل الإخباري- قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر برفض الدعوى المطالبة بوقف عرض برنامج رامز ليفل الوحش، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، مؤكدة استمرار بث البرنامج رغم الاتهامات التي وُجهت إليه بالتحريض على العنف والتنمر.





وجاء قرار المحكمة ردًا على دعوى أقامها المحامي زياد عبد الصمد، استند فيها إلى أن محتوى البرنامج يهدم القيم المجتمعية ويشجع على الإيذاء البدني والنفسي.



وواجه البرنامج أيضًا انتقادات برلمانية من النائب محمود السيد المنوفي، الذي اعتبره ترسيخًا لثقافة الإهانة بدلًا من نشر الفكر المستنير.



كما أثارت حلقة الفنانة أسماء جلال جدلًا واسعًا، إذ أكد محاميها أن المونتاج استُخدم بطريقة مسيئة عبر إضافة تعليقات صوتية تضمنت تنمرًا جسديًا وإيحاءات تمس كرامتها.



من جانبها، أكدت أسماء جلال أن مشاركتها في البرنامج لم تكن "شيكًا على بياض" للقبول بالإهانة أو التحول إلى مادة للسخرية، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات قانونية لملاحقة المتجاوزين وفق قانون العقوبات وتشريعات الإعلام.



وأوضحت الفنانة أن صمتها في البداية كان تقديرًا للشهر الكريم، إلا أن حجم الإيذاء المعنوي دفعها إلى التحرك لحماية حقوقها الأدبية.





