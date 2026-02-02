هل قُتلت هدى شعراوي بسبب مقابلتها الأخيرة؟

10:24 ص

الوكيل الإخباري- بعد أيام قليلة فقط من بث مقابلة تلفزيونية بدت فيها صريحة ومُنهكة في آن واحد، رحلت الفنانة السورية القديرة هدى شعراوي في حادثة صادمة هزّت الوسط الفني والجمهور. وبينما تتواصل التحقيقات الرسمية، عاد حديثها الأخير إلى الواجهة بقوة، مثيرًا سؤالًا ثقيلًا: هل كانت تلك المقابلة مجرد فضفضة إنسانية… أم أنها كشفت توترًا سبق المأساة؟





اللقاء الذي أجرته الفنانة السورية مع قناة لنا السورية وأجرته المذيعة اللبنانية رابعة الزيات ضمن برنامجها "وبعدين" حمل في طياته محاور عديدة، حيث تحدثت الفقيدة عن حياتها وأبنائها وعن شخصيتها وبأنها "لا تخشى الموت" ثم عادت وفتحت قلبها لتبث غضبا وشكوى من الخادمات اللواتي عملن لديها بشكل عام، ثم بدأت بتفصيل علاقتها المتوترة مع خادمتها.



وأعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان أن حي باب السريجة في دمشق شهد عصر الخميس "حادثة قتل مأسوية، حيث عُثر على المواطنة هدى شعراوي مقتولة داخل منزلها". وأضافت أن الأمن الداخلي باشر فورا بالإجراءات القانونية اللازمة من تطويق الموقع وجمع الأدلة، مؤكدة أنه "فتح تحقيقا موسعا لكشف ملابسات الجريمة".



وفي وقت لاحق، أكد المحامي العام بدمشق القاضي حسام خطاب لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" "إلقاء القبض على المشتبه بها"، مشيرا إلى أنها "اعترفت خلال التحقيقات الأولية بإقدامها على ارتكاب الجريمة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف جميع ملابسات الحادثة".





