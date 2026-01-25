هل "وننسى اللي كان" مستوحى من حياة شيرين؟

الوكيل الإخباري- أثار البرومو التشويقي لمسلسل ياسمين عبدالعزيز الجديد "وننسى اللي كان" جدلاً واسعًا حول ارتباط أحداثه بالفنانة شيرين عبدالوهاب، خاصة أنه يعرض صراعات نفسية وأزمات خلف الشهرة.

ورد شقيق ياسمين، وائل عبدالعزيز، مؤكداً أن ربط القصة بأي شخصية محددة ليس من شأن الجمهور، وأن تعليمات صارمة وُضعت بعدم كشف أدوار فريق العمل حتى الإعلان الرسمي.



وأكد السيناريست عمرو محمود ياسين أن المسلسل يستلهم تجارب إنسانية عامة ولا يخص شخصية معينة، ويستعرض كواليس النجومية وآثار الشهرة النفسية، من خلال شخصية "جليلة رسلان" التي تجسدها ياسمين عبدالعزيز، ويشاركها البطولة نخبة من النجوم.



كما تزامن البرومو مع أزمة الصور المسيئة التي تعرضت لها ياسمين، والتي اعتبرتها مؤامرة لتشويه سمعتها، وأعلنت عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورطين.