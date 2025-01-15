هل يعودان قريبا؟ ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة يثيران الجدل مجددا

وقد أثارت الإعلامية مروة صبري الجدل بتصريحاتها خلال برنامجها التلفزيوني، حيث أكدت أن مصادر خاصة أبلغتها بوجود محاولات لعودة ياسمين وأبو هشيمة، مشيرة إلى أن الأمر قد يتم خلال الشهرين المقبلين. وأضافت مروة بثقة: "سجلوا كلامي.. ياسمين صبري وأبو هشيمة سيعودان قريباً، لكن الأهم أن تبتعد السوشيال ميديا عنهما وتتركهما في سلام".
كما أشادت الإعلامية بالعلاقة السابقة بين الثنائي، واصفة إياها بأنها كانت من أنجح العلاقات في الوسط الفني والاجتماعي، لافتة إلى أن انفصالهما تم بهدوء ودون أي تصريحات مسيئة.
وكان ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة قد احتفلا بعقد قرانهما في أبريل 2020 في أجواء عائلية وسط التزام بالإجراءات الصحية في وقت تفشي جائحة كورونا، واعتادا الظهور معاً في العديد من المناسبات العامة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يعلنا انفصالهما في مايو 2022.
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