هنا الزاهد تبهر جمهورها من أمام الأهرامات - صور

ونشرت هنا الزاهد، مجموعة صور لجلسة تصوير خضعت لها أمام الأهرامات، عبر حسابها الخاص بموقع إنستغرام، وظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستاناً أخضر اللون تميز بغطاء رأس، وزينت إطلالتها بأحدث صيحات المجوهرات.
وانهالت التعليقات على منشور الممثلة المصرية، حيث أبدى مُتابعوه إعجابهم بإطلالتها.
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