هنا الزاهد تُثير الجدل بإطلالتها من باريس (فيديو)

الوكيل الإخباري- شاركت الفنانة المصرية هنا الزاهد جمهورها عبر حسابها على تطبيق إنستغرام بمقطع فيديو طريف من رحلتها إلى باريس، ظهرت فيه بإطلالة أنيقة لافتة، إلا أن المفاجأة جاءت في نهاية الفيديو، بطريقة عفوية أثارت إعجاب المتابعين.

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وظهرت هنا وهي تتجول في شوارع العاصمة الفرنسية مرتدية بليزر أسود أنيق، ونسّقته مع إكسسوارات ذهبية ونظارة شمسية سوداء، مما منحها مظهراً راقياً ومميزاً. لكن سرعان ما قلبت التوقعات رأساً على عقب، عندما كشفت في نهاية الفيديو أنها كانت ترتدي "شبشب الفندق" بدلاً من حذاء رسمي، معلقة:



"التوقعات VS الواقع.. كل فتاة ستتفهم الأمر".



لاقى الفيديو تفاعلاً واسعاً من جمهورها، الذين أشادوا بطرافتها وعفويتها، حيث علق أحد المتابعين قائلاً: "بالشبشب وبتاع الفندق، ملكيش حل!"، فيما كتب آخر: "أكتر واحدة طبيعية وقمر وخفة دم مش عادية"، بينما مازحها أحدهم قائلاً: "أنا وأنا نازل أجيب حاجة من تحت بالشبشب".



اللقطة العفوية التي شاركتها هنا الزاهد أظهرت جانباً محبباً من شخصيتها، ورسّخت مكانتها كإحدى أكثر الفنانات قرباً من جمهورها

View this post on Instagram A post shared by Hannah El-Zahed (@hannahelzahed)