هنا الزاهد تُثير الجدل بإطلالتها من باريس (فيديو)

وظهرت هنا وهي تتجول في شوارع العاصمة الفرنسية مرتدية بليزر أسود أنيق، ونسّقته مع إكسسوارات ذهبية ونظارة شمسية سوداء، مما منحها مظهراً راقياً ومميزاً. لكن سرعان ما قلبت التوقعات رأساً على عقب، عندما كشفت في نهاية الفيديو أنها كانت ترتدي "شبشب الفندق" بدلاً من حذاء رسمي، معلقة:
"التوقعات VS الواقع.. كل فتاة ستتفهم الأمر".
لاقى الفيديو تفاعلاً واسعاً من جمهورها، الذين أشادوا بطرافتها وعفويتها، حيث علق أحد المتابعين قائلاً: "بالشبشب وبتاع الفندق، ملكيش حل!"، فيما كتب آخر: "أكتر واحدة طبيعية وقمر وخفة دم مش عادية"، بينما مازحها أحدهم قائلاً: "أنا وأنا نازل أجيب حاجة من تحت بالشبشب".
اللقطة العفوية التي شاركتها هنا الزاهد أظهرت جانباً محبباً من شخصيتها، ورسّخت مكانتها كإحدى أكثر الفنانات قرباً من جمهورها
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