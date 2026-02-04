هيفا وهبي تتصدر التريند.. ما القصة!

01:18 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763273 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أطلقت النجمة اللبنانية هيفا وهبي فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "أول"، وذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب ومختلف المنصات الرقمية. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من النجاحات التي حققتها الأغنية منذ طرحها، حيث حصدت ملايين المشاهدات وتصدرت قوائم الاستماع في عدة دول عربية. اضافة اعلان





وظهرت هيفا في الكليب بإطلالات جمالية لافتة اتسمت بالعصرية والأناقة التي اعتادها جمهورها، مقدمةً لوحات استعراضية مبهرة تحت إدارة إخراجية متميزة. وقد لاقت الأغنية، التي تتميز بلحن إيقاعي يجمع بين الحداثة والروح الشرقية، تفاعلاً واسعاً من المتابعين الذين أشادوا بقدرة هيفا الدائمة على التجدد ومواكبة أحدث صيحات الموضة والفن العالمي.



وفور صدور الكليب، تصدر وسم "هيفا وهبي" منصات التواصل الاجتماعي، حيث أعرب عشاقها عن إعجابهم بالصورة البصرية المتقنة للعمل وبالطاقة الإيجابية التي تضمنتها الأغنية، مما يعزز مكانة "الديفا" كواحدة من أبرز أيقونات الفن والاستعراض في العالم العربي.





تم نسخ الرابط





