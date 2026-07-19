وائل كفوري يستعد لإطلاق أغنيته الجديدة "ما في غيرا" - فيديو

الوكيل الإخباري- يستعد الفنان اللبناني وائل كفوري لطرح أغنيته الجديدة "ما في غيرا" يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة السابعة صباحاً بتوقيت بيروت، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيتاه "شو مشتقلي" و"سارقلي عمري".



وشوّق كفوري جمهوره للأغنية الجديدة بنشر مقتطف منها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

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