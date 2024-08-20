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والد ريم طارق يكشف حقيقة عودتها لحسن شاكوش

حسن شاكوش وريم طارق
حسن شاكوش وريم طارق
الثلاثاء، 20-08-2024 10:05 ص

الوكيل الإخباري-   تداولت منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء حول عودة مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش إلى طليقته ريم طارق.

ونفى طارق السيد، والد ريم طارق، الأنباء المتداولة حول ابنته، وقال لوسائل الإعلام: "كل هذا الحديث حول عودة ابنتي لحسن شاكوش عار تمامًا من الصحة، ولا أعرف مصدر هذه الشائعة. وفكرة رجوع حسن وريم مستحيلة".

وكانت ريم طارق قد خرجت بتصريحات في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي 2023، أكدت خلالها أنها لم تحصل على مستحقاتها من مغني المهرجانات المصري، مشيرة إلى أن فترة عدتها انقضت، ولم تحصل على كل مستحقاتها من "شاكوش"، ولم تتمكن من الحصول على مسكن الزوجية كما قضت لها المحكمة.

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