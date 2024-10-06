 
الأحد 2024-10-06 12:48 م
 

وفاة الممثلة المغربية الشهيرة نعيمة المشرقي عن 81 عاما

الممثلة المغربية الشهيرة نعيمة المشرقي
الممثلة المغربية الشهيرة نعيمة المشرقي
الأحد، 06-10-2024 10:47 ص

الوكيل الإخباري-   توفيت الممثلة المغربية نعيمة المشرقي، السبت، عن عمر يناهز 81 عامًا، بعد مشوار حافل بالعطاء في المسرح والسينما والتلفزيون امتد لأكثر من خمسة عقود.

ونشرت وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية بيانًا جاء فيه: "كانت الراحلة رمزًا للفن المغربي، وأثرت الساحة الفنية بأعمالها الخالدة التي ستظل شاهدة على إبداعها وتفانيها".

كما نعاها عدد من الفنانين المغاربة، منهم المخرج أمين ناسور الذي كتب على حسابه في فيسبوك: "رحلت الكبيرة.. رحلت الفنانة العظيمة.. رحلت الحنونة المتواضعة.. رحلت لالة نعيمة المشرقي، الفنانة المتعددة.. حزين لفراقك أيتها الإنسانة الاستثنائية".

ولدت نعيمة في عام 1943، وأظهرت موهبة مبكرة من خلال العمل المسرحي مع عدد من الفرق، منها المعمورة، وبساتين، وفرقة الإذاعة والتلفزة المغربية.

كما سطع نجمها في التلفزيون عبر تأديتها أدوارًا رئيسية في مجموعة من المسلسلات من أبرزها (أولاد الناس) و(سوق الدلالة) و(الغالية).

وقدمت للسينما سلسلة أفلام منها (عرس الدم) و(آخر طلقة) و(التكريم) و(البركة فراسك) و(خريف التفاح).

اختارتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) سفيرة للنوايا الحسنة، كما شغلت منصب مستشارة للمرصد الوطني لحقوق الطفل.

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سكاي نيوز  عربية 

 

 
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