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وفاة الممثل الأميركي ديفين هارجيس عن 41 عامًا بعد صراع مع السرطان

غات
ديفين هارجيس
 
الإثنين، 02-06-2025 01:37 م

الوكيل الإخباري-   توفي الممثل الأميركي ديفين هارجيس، المعروف بأدواره في مسلسلي "إمبراطورية الممشى" و"ديرديفيل"، عن عمر 41 عامًا، بعد معركة قصيرة مع مرض السرطان، بحسب ما نقلته مجلة هوليوود ريبورتر.

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وأعلنت عائلته وفاته يوم 27 مايو في مستشفى "ماونت سيناي ويست" في نيويورك، دون الإفصاح عن تفاصيل المرض، فيما أكدت مصادر أنه كان يُصارع السرطان منذ أواخر العام الماضي.


شارك هارجيس في عدة أعمال شهيرة منها "غوثام"، "مانيفست"، و"البرتقالي هو الأسود الجديد"، ولفت الأنظار بدور الملاكم جاك ديمبسي في "إمبراطورية الممشى". كما حصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان تولينتينو السينمائي عن فيلم "الغابة الحمراء".


كان شغوفًا بالفنون القتالية، وتميّز بروح الدعابة. وطلبت عائلته التبرع باسمه لمؤسسة TKC Blessings لدعم الأطفال في مجال الفنون، تكريمًا لإرثه الإنساني.

 

لبنان 24 

 
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