الخميس 2025-07-03 11:40 م
 

وفاة النجم الأمريكي مايكل مادسن عن 67 عامًا

النجم الأمريكي مايكل مادسن
النجم الأمريكي مايكل مادسن
 
الخميس، 03-07-2025 11:29 م

الوكيل الإخباري-   توفي الممثل الأمريكي الشهير مايكل مادسن، المعروف بأدواره البارزة في أفلام Reservoir Dogs وKill Bill، عن عمر ناهز 67 عامًا، وفق ما أكد ممثلوه لمجلة People.

وذكرت قناة NBC 4 في لوس انجلوس أن الوفاة يُعتقد أنها طبيعية، ولا تُشير التحقيقات الأولية إلى وجود شبهة جنائية، بعد استجابة الشرطة لبلاغ طارئ في منزله بمدينة ماليبو صباح 3 يوليو الجاري.

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وقال مدير أعماله، رون سميث، إن مادسن توفي جراء إصابته بسكتة قلبية، مضيفًا أنه وُجد فاقدًا الوعي داخل منزله.

وفي بيان مشترك لمديري أعماله، عبّروا عن حزنهم العميق لفقدان أحد أبرز وجوه السينما الأمريكية، مشيرين إلى أن مادسن كان في خضم مرحلة جديدة من حياته المهنية، فقد انتهى أخيرًا من تصوير عدة أفلام مستقلة، وكان يستعد لإصدار كتاب بعنوان "دموع لأبي: أفكار وقصائد خارجة عن القانون".

 
 
gnews

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