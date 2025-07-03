وفاة النجم الأمريكي مايكل مادسن عن 67 عامًا

وذكرت قناة NBC 4 في لوس انجلوس أن الوفاة يُعتقد أنها طبيعية، ولا تُشير التحقيقات الأولية إلى وجود شبهة جنائية، بعد استجابة الشرطة لبلاغ طارئ في منزله بمدينة ماليبو صباح 3 يوليو الجاري.
وفي بيان مشترك لمديري أعماله، عبّروا عن حزنهم العميق لفقدان أحد أبرز وجوه السينما الأمريكية، مشيرين إلى أن مادسن كان في خضم مرحلة جديدة من حياته المهنية، فقد انتهى أخيرًا من تصوير عدة أفلام مستقلة، وكان يستعد لإصدار كتاب بعنوان "دموع لأبي: أفكار وقصائد خارجة عن القانون".
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