وفاة النجم الأمريكي مايكل مادسن عن 67 عامًا

الوكيل الإخباري- توفي الممثل الأمريكي الشهير مايكل مادسن، المعروف بأدواره البارزة في أفلام Reservoir Dogs وKill Bill، عن عمر ناهز 67 عامًا، وفق ما أكد ممثلوه لمجلة People.



وذكرت قناة NBC 4 في لوس انجلوس أن الوفاة يُعتقد أنها طبيعية، ولا تُشير التحقيقات الأولية إلى وجود شبهة جنائية، بعد استجابة الشرطة لبلاغ طارئ في منزله بمدينة ماليبو صباح 3 يوليو الجاري.

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