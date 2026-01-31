وفاة بطلة فيلم "هوم ألون" عن عمر 71 عامًا

وفارقت أوهارا الحياة داخل منزلها في لوس أنجلوس "بعد مرض لفترة قصيرة"، وفقًا لبيان صادر عن ممثليها في وكالة الفنانين المبدعين.
ولم تتوفر تفاصيل أخرى عن ظروف وفاتها.
وكانت أوهارا، المولودة في كندا، سببًا أساسيًا في نجاح أول جزأين من سلسلة "هوم ألون"، كما سبق لها أن فازت بجائزة "إيمي" في دور الأم الثرية الغريبة "مويرا روز" في مسلسل "شيتس كريك".
وكان كولكين من بين الفنانين الذين أشادوا بها.
وقال على "إنستغرام" بجانب صورة من فيلم "هوم ألون": "أمي. اعتقدت أن لدينا الوقت. أردت المزيد.
أردت الجلوس على كرسي بجانبك. لقد سمعتك، لكن كان لدي الكثير لأقوله. أنا أحبك".
كما قالت النجمة الشهيرة ميريل ستريب، التي عملت مع أوهارا في فيلم "هارت بيرن"، في بيان، إنها "جلبت الحب والنور إلى عالمنا، من خلال تعاطفها وفطنتها مع مجموعة الشخصيات الغريبة التي جسدتها".
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
هذه صورة قاتلة الممثلة هدى الشعراوي
-
تفاصيل تشييع جثمان الفنانة السورية هدى شعراوي "أم زكي"
-
اعتقال "قاتلة" هدى شعراوي - صورة
-
تفاصيل جديدة صادمة حول مقتل الفنانة الشهيرة «أم زكي»
-
مقتل نجمة باب الحارة "أم زكي" بظروف غامضة
-
أمل حجازي توجّه رسالة مؤثرة لشيرين عبدالوهاب
-
وفاة فنان عراقي شهير
-
بعد منشور زينة المثير للجدل.. هل تزوج أحمد عز من مديرة أعماله؟