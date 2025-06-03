وفاة "سيدة المسرح العربي" سميحة أيوب عن 93 عاما

الوكيل الإخباري- توفيت الفنانة المصرية القديرة سميحة أيوب، الملقبة بـ"سيدة المسرح العربي"، اليوم داخل منزلها بمنطقة الزمالك بالقاهرة عن عمر ناهز 93 عامًا، بحسب ما أعلنه نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، مشيرًا إلى أنه جارٍ استخراج شهادة الوفاة وتحديد موعد الجنازة والعزاء.

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تُعد سميحة أيوب من أبرز رموز المسرح القومي، حيث تولت إدارته مرتين (1975 – 1989) وأدارت المسرح الحديث أيضًا، وشاركت خلال مسيرتها الفنية في أكثر من 170 عملًا مسرحيًا، إلى جانب أعمالها كمخرجة.



كما تركت بصمتها في السينما من خلال أفلام شهيرة مثل أرض النفاق وفجر الإسلام، وفي الدراما التلفزيونية من خلال مسلسلات بارزة كـ الضوء الشارد، وأوان الورد، والمصراوية.