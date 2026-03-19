وفاة طليقة الفنان الراحل زياد الرحباني - صورة

الوكيل الإخباري- أعلن الإعلامي ريكاردو كرم عبر منشور على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وفاة دلال كرم طليقة الفنان الراحل زياد الرحباني وذلك بعد صراع مع سرطان الرئة.

وكتب كرم قائلا: "تزوّج زياد الرحباني مرّة واحدة في حياته عام ١٩٧٩، من دلال كرم، التي كانت إحدى أعضاء الفرقة الشعبية اللبنانية. تعرّف إليها خلال عروض مسرحية "ميس الريم"، ومن هناك بدأت حكاية حبّ كبير، قصيرة في الزمن، لكنها تركت أثرها.



‏شاركته دلال في بعض أعماله، وأنجبت ولداً وحيداً، عاصي. ولاحقاً، كثر الكلام واللغط في وسائل الإعلام حول أمور تبقى خاصة جداً، ولا تعنينا الخوض فيها اليوم.

تابع: "علمتُ أنّ دلال قد انتقلت إلى دنيا الحق عند السادسة من هذا الصباح، بعد صراع مع سرطان الرئة حاربته لـ 5 سنوات، تاركةً ابنها عاصي. "

أضاف كرم: "كلّ من عرف عاصي، عمل معه أو اقترب منه، أمثال أصدقائي جيزال خوري وزياد نجيم، يجمع على أمرٍ واحد: عاصي هو قيمة بحدّ ذاته. استثنائي، بدماثة نادرة وروح شفّافة وحضور صادق. تعرّفتُ إليه منذ وقتٍ قريب، وأقولها بمحبةٍ ووضوح: أجمل ما يمكن أن تتركه الأم خلفها هو إنسانًا يشبه الخير.

وختم كرم قائلا: "بهذا الرحيل، تعود إلى الذاكرة كلمات زياد، البسيطة والعميقة في آن:

‏"مربى الدّلال ربّوكي وتعذّبوا فيكي يا دلال

‏ورحنا نكلّم أبوكي ويا ريتك كنتي وشفتي شو قال أبوكي

‏وعلى كلٍّ على كل حال يعني بكل الأحوال

‏ممنونه أنا لابوكي ممنونو ع الإستقبال

‏كأنها تختصر حكاية كاملة، قيلت يوماً بعفوية، وبقيت.