وفاة فنان تركي شهير بحادثة مؤسفة- فيديو

الوكيل الإخباري- أقدم المغني والمنتج الموسيقي التركي المعروف إيرول كوسه، على الإنتحار، بعدما رمى بنفسه من شرفة منزله في الطابق الـ16، في مدينة اسطنبول.



وترك كوسه رسالة، تحدّث فيها عن دوافع إنتحاره.



وأظهر مقطع فيديو، نُشر في وسائل الإعلام، بعد انتهاء التحقيقات الأولية في الحادثة، لحظة سقوط كوسه على الرصيف في وضح النهار.

