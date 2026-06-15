وفاة فنان شهير بحادث مروع - صورة

الوكيل الإخباري- خيمت حالة من الصدمة والحزن على الوسط الفني ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد مصرع المغني الأمريكي Oliver Tree واليوتيوبر الأرجنتيني Gaspar Prim Díaz في حادث تصادم مروحيتين بمدينة Rio de Janeiro البرازيلية.



وذكرت تقارير إعلامية أن الحادث وقع صباح الأحد، إثر اصطدام المروحيتين في الجو قبل سقوطهما في منطقة ريكريو دوس بانديرانتس، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص كانوا على متنهما.



وكان أوليفر تري (32 عاماً) وغاسبار بريمي المعروف باسم "غاسبي" (23 عاماً) من بين الضحايا، إلى جانب عدد من الركاب وطياري المروحيتين. كما أدى الحادث إلى اندلاع حريق في موقع السقوط بعد ارتطام إحدى المروحيات بساحة تضم مركبات.



وأظهرت مقاطع مصورة متداولة لحظة سقوط إحدى المروحيتين بعد التصادم، فيما باشرت السلطات البرازيلية تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحادث وتحديد ملابساته.



وأكدت السلطات أن فرق التحقيق والخبراء الفنيين يواصلون جمع الأدلة وفحص موقع الحادث، بينما نُقلت جثامين الضحايا لإجراء الفحوصات اللازمة واستكمال الإجراءات الرسمية.

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