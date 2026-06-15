وفاة فنان شهير بحادث مروع - صورة

وذكرت تقارير إعلامية أن الحادث وقع صباح الأحد، إثر اصطدام المروحيتين في الجو قبل سقوطهما في منطقة ريكريو دوس بانديرانتس، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص كانوا على متنهما.
وكان أوليفر تري (32 عاماً) وغاسبار بريمي المعروف باسم "غاسبي" (23 عاماً) من بين الضحايا، إلى جانب عدد من الركاب وطياري المروحيتين. كما أدى الحادث إلى اندلاع حريق في موقع السقوط بعد ارتطام إحدى المروحيات بساحة تضم مركبات.
وأظهرت مقاطع مصورة متداولة لحظة سقوط إحدى المروحيتين بعد التصادم، فيما باشرت السلطات البرازيلية تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحادث وتحديد ملابساته.
وأكدت السلطات أن فرق التحقيق والخبراء الفنيين يواصلون جمع الأدلة وفحص موقع الحادث، بينما نُقلت جثامين الضحايا لإجراء الفحوصات اللازمة واستكمال الإجراءات الرسمية.
-
أخبار متعلقة
-
آثار الحكيم تكشف سبب اعتزالها الفن بعد 15 عاماً من الغياب
-
أطعمة غنية بالبوتاسيوم قد تمنحكم نومًا أفضل.. ما هي؟
-
وفاة ممثلة شهيرة - صورة
-
عيسى السقار يغني للنشامى ويشعل حماس الجماهير في كأس العالم
-
ثوانٍ فصلتها عن الكارثة.. نهال عنبر تكشف تفاصيل نجاتها المذهلة
-
48 ساعة تفصل بين الخطر والتحسن لفنان مشهور
-
كادت تحترق داخل سيارتها.. نجاة فنانة مصرية من حادث خطير
-
21 مليون دولار لـ6 حلقات فقط.. ماذا يخبئ مسلسل "الأمير"؟