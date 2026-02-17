وفاة فنان عالمي شهير - صورة

ورحل دوفال في منزله بمدينة ميدلبيرج بولاية فرجينيا، بعدما رسّخ اسمه كأحد أكثر الممثلين قدرة على التحوّل والتقمّص، بعيدًا عن صورة "النجم التقليدي"، معتمدًا على أدواته الفنية العميقة وحضوره الهادئ والقوي في آنٍ واحد.
وارتبط اسم دوفال في ذاكرة الجمهور بشخصية توم هيغن، مستشار عائلة كورليوني، في فيلم The Godfather عام 1972، ثم أعاد تقديم الدور في The Godfather Part II عام 1974.
