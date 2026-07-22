وفاة فنان عربي شهير وسط غموض عن الأسباب

12:41 م

الوكيل الإخباري- رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان محمد الشرشابي، حيث أعلنت زوجته خبر وفاته عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الحزن بين محبيه وأصدقائه. اضافة اعلان





ولم يتم الكشف حتى الآن عن تفاصيل سبب الوفاة أو موعد تشييع الجنازة، على أن يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل خلال الساعات المقبلة.



ويُعد محمد الشرشابي من الفنانين الذين شاركوا في عدد من الأعمال الفنية، وترك بصمة لدى الجمهور من خلال مشاركاته المختلفة.









