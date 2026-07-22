وفاة فنان عربي شهير وسط غموض عن الأسباب

ولم يتم الكشف حتى الآن عن تفاصيل سبب الوفاة أو موعد تشييع الجنازة، على أن يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل خلال الساعات المقبلة.
ويُعد محمد الشرشابي من الفنانين الذين شاركوا في عدد من الأعمال الفنية، وترك بصمة لدى الجمهور من خلال مشاركاته المختلفة.
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