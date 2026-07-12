الأحد 2026-07-12 02:21 ص

وفاة فنان في ظروف غامضة داخل مركز للشرطة في اليابان

وفاة فنان في ظروف غامضة داخل مركز للشرطة في اليابان
وفاة فنان في ظروف غامضة داخل مركز للشرطة في اليابان
 
الأحد، 12-07-2026 01:53 ص
الوكيل الإخباري-   توفي الفنان وكاتب السيناريو من شمال كوردستان مراد جيجك، في ظروف غامضة داخل أحد مراكز الشرطة في اليابان، فيما تشتبه عائلته في أنه قد تعرض لسوء معاملة وتعذيب.اضافة اعلان


وكان جيجك يقيم منذ عام 2019 في مدينة كاواغوتشي، التي يقطنها معظم المهاجرين الكرد في اليابان، وبعد الحادث المروري نُقل إلى مركز شرطة تاكاو في منطقة هاتشيوجي. وتقول عائلته إنه صودر هاتفه المحمول أثناء احتجازه، ومُنع من مقابلة أي شخص، بمن فيهم محاميه.

ووفقًا للمعلومات التي قدمتها عائلته، فقد اعتُقل جيجك في 25 يونيو الماضي بسبب حادث مروري أسفر عن أضرار مادية، وتوفي داخل مركز الشرطة في 3 يوليو. إلا أن الشرطة اليابانية أبلغت عائلته بالحادث بعد خمسة أيام من وقوعه، ولا يزال سبب الوفاة مجهولًا حتى الآن.

وزار أصدقاء جيجك الكرد واليابانيون مركز الشرطة ثلاث مرات للحصول على معلومات، لكن الشرطة أبلغتهم فقط بأنه موجود في السجن. وأخيرًا، في 8 يوليو، اتصل مسؤول من القنصلية التركية في اليابان بعائلته التي تقيم في ألمانيا، وأبلغهم بوفاة مراد.

ووصلت عائلة جيجك إلى اليابان في 10 يوليو، لاستكمال إجراءات تسلّم الجثمان ومتابعة القضية قانونيًا.
وتطالب العائلة بتوضيحات مفصلة حول ظروف وفاته، وتتساءل عن سبب إخفاء الخبر لعدة أيام، فيما تشتبه العائلة في أن مراد قد تعرض لسوء معاملة وتعذيب داخل مركز الشرطة.

وقال أقاربه لوسائل إعلام تركية إن مراد جيجك كان يخطط للعودة إلى مسقط رأسه في مدينة جولميرك بشمال كوردستان في سبتمبر من هذا العام. حتى إنه قال لآخر شخص تحدث معه قبل اعتقاله: "أطلب منهم أن يعيدوني مباشرة إلى تركيا".

وإلى جانب عمله في مجالات مختلفة في اليابان، واصل مراد جيجك شغفه بالسينما، وقد لعب العام الماضي دورًا رئيسيًا في فيلم سينمائي بعنوان (Minna, Oshaberi!)، والذي يتناول محاولات التواصل بين شخص ياباني وشخص كردي (أصم). وقد عُرض الفيلم في مهرجان طوكيو السينمائي الدولي.

وسبق لجيجك أن شارك في العديد من المشاريع الفنية في تركيا، وعمل ممثلًا وكاتب سيناريو في مركز بشكتاش الثقافي.
 
 


gnews

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