وفاة نجل فنانة لبنانية يثير تعاطفًا كبيرًا

ونعاه عدد من أصدقائه وأقاربه بكلمات مؤثرة، فيما تلقت عائلته التعازي من محبيه ومتابعي والدته.
يُذكر أن وفاء شرارة شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية اللبنانية، من أبرزها "الغالبون" و"ناجي العلي" و"عشتار".
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