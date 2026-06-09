وفاة نجل فنانة لبنانية يثير تعاطفًا كبيرًا

الوكيل الإخباري- تداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل خبر استشهاد مصطفى إبراهيم كمال، نجل الفنانة اللبنانية وفاء شرارة، في جنوب لبنان.

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ونعاه عدد من أصدقائه وأقاربه بكلمات مؤثرة، فيما تلقت عائلته التعازي من محبيه ومتابعي والدته.