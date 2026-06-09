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وفاة نجل فنانة لبنانية يثير تعاطفًا كبيرًا

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نجل الفنانة وفاء شرارة
 
الثلاثاء، 09-06-2026 08:28 ص

الوكيل الإخباري-  تداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل خبر استشهاد مصطفى إبراهيم كمال، نجل الفنانة اللبنانية وفاء شرارة، في جنوب لبنان.

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ونعاه عدد من أصدقائه وأقاربه بكلمات مؤثرة، فيما تلقت عائلته التعازي من محبيه ومتابعي والدته.


يُذكر أن وفاء شرارة شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية اللبنانية، من أبرزها "الغالبون" و"ناجي العلي" و"عشتار".

 
 


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