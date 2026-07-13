الإثنين 2026-07-13 02:40 م

وفاة نجم عالمي بشكل مفاجئ داخل المستشفى - صورة

صسشي
سام نيل
 
الإثنين، 13-07-2026 12:50 م

الوكيل الإخباري-   توفي الممثل النيوزيلندي الشهير سام نيل، بطل سلسلة أفلام "Jurassic Park"، عن عمر ناهز 78 عامًا.

وأعلنت عائلته وفاته في مدينة سيدني الأسترالية، محاطًا بأفراد أسرته، موضحة أن رحيله كان مفاجئًا، مع توجيه الشكر لطاقم مستشفى سانت فنسنت الخاص على الرعاية التي قدمها له.

اضافة اعلان

 


Image1_7202613124957550306348.jpg 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مطار صنعاء الدولي

عربي ودولي قصف يستهدف مطار صنعاء بالتزامن مع هبوط طائرة إيرانية

التلفزيون الإيراني: مضيق هرمز لا يزال مغلقا

عربي ودولي التلفزيون الإيراني: مضيق هرمز لا يزال مغلقا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين نتنياهو يأمر بالتحقيق في "تسريب مزعوم" حول "زئير الأسد"

شركة فجر للغاز الطبيعي تحصل على شهادة ISO 55001:2024 في إدارة الأصول

أخبار الشركات شركة فجر للغاز الطبيعي تحصل على شهادة ISO 55001:2024 في إدارة الأصول

بلدية السلط

أخبار محلية بلدية السلط تدشن وحدة للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي

بشث

فن ومشاهير هبة السيسي تعلن تطورات حالتها الصحية بعد العلاج الكيماوي - صورة

"صحة غزة": 16 شهيدا و16 مصابا خلال آخر 48 ساعة

فلسطين الاتحاد الأوروبي يطلق مبادرة مساعدات لغزة بقيمة مليار دولار

يسب

المرأة والجمال زراعة الحواجب.. تقنية تجميلية تمنحك مظهراً طبيعياً



 
 






الأكثر مشاهدة

 