وفاة نجم عالمي بشكل مفاجئ داخل المستشفى - صورة

وأعلنت عائلته وفاته في مدينة سيدني الأسترالية، محاطًا بأفراد أسرته، موضحة أن رحيله كان مفاجئًا، مع توجيه الشكر لطاقم مستشفى سانت فنسنت الخاص على الرعاية التي قدمها له.
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