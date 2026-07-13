وفاة نجم عالمي بشكل مفاجئ داخل المستشفى - صورة

الوكيل الإخباري- توفي الممثل النيوزيلندي الشهير سام نيل، بطل سلسلة أفلام "Jurassic Park"، عن عمر ناهز 78 عامًا.



وأعلنت عائلته وفاته في مدينة سيدني الأسترالية، محاطًا بأفراد أسرته، موضحة أن رحيله كان مفاجئًا، مع توجيه الشكر لطاقم مستشفى سانت فنسنت الخاص على الرعاية التي قدمها له.



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