 
الأربعاء 2024-08-28 10:48 ص
 

 

ياسمين عبدالعزيز تتعاون مع كريم فهمي في رمضان 2025

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز
الأربعاء، 28-08-2024 10:24 ص

الوكيل الإخباري-   تجتمع الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز مع الفنان كريم فهمي في ماراثون دراما رمضان 2025.

اضافة اعلان


ويجري النجمان حاليًا التحضيرات النهائية للعمل، والتعاقد مع جميع أبطال العمل، استعدادًا لبدء التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تمهيدًا لعرض المسلسل المكون من 30 حلقة في الموسم المقبل.
وكانت ياسمين قد نشرت صورًا من تعاقدها على مسلسل جديد في رمضان القادم، خلال يونيو (حزيران) الماضي، عبر حسابها على "إنستغرام"، والعمل من إنتاج شركة سينرجي.


يشار إلى أن كريم فهمي سبق أن أعلن مشاركته في مسرحية جديدة تجمعه بالفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال لقائه ببرنامج Et بالعربي، وبمشاركة عدد من النجوم منهم بدرية طلبة، ومايان السيد، ومحمد عبدالرحمن.

 

24

 
c4m
gnews

أحدث الأخبار

البقاء لله

نعـي فـاضل وفاة شقيقة الدكتور علي العبداللات

من المصدر

منوعات هل تعرف أخبث طائر في العالم..؟

تعبيرية

منوعات "خطأ تقني" يمنح مسافرين خصما ضخما على تذاكر الدرجة الأولى

تعبيرية

منوعات باكستاني هرب من عائلة صديقته فوجد نفسه في بلد آخر

ياسمين عبدالعزيز

فن ومشاهير ياسمين عبدالعزيز تتعاون مع كريم فهمي في رمضان 2025

حقل نفطي

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط بظل المخاوف بشأن الطلب العالمي

جون تينيسوود

منوعات ولد في عام مشؤوم.. أكبر معمر في العالم يحتفل بعيده الـ112

تعبيرية

وظائف لوظيفة سائق .. مدعوون للتعيين ووظيفة شاغرة



 


الأكثر مشاهدة