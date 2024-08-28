ياسمين عبدالعزيز تتعاون مع كريم فهمي في رمضان 2025

ويجري النجمان حاليًا التحضيرات النهائية للعمل، والتعاقد مع جميع أبطال العمل، استعدادًا لبدء التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تمهيدًا لعرض المسلسل المكون من 30 حلقة في الموسم المقبل.
وكانت ياسمين قد نشرت صورًا من تعاقدها على مسلسل جديد في رمضان القادم، خلال يونيو (حزيران) الماضي، عبر حسابها على "إنستغرام"، والعمل من إنتاج شركة سينرجي.
يشار إلى أن كريم فهمي سبق أن أعلن مشاركته في مسرحية جديدة تجمعه بالفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال لقائه ببرنامج Et بالعربي، وبمشاركة عدد من النجوم منهم بدرية طلبة، ومايان السيد، ومحمد عبدالرحمن.
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