يسرا وأحمد زاهر يتعاونان في مسلسل "حرم السفير"

الوكيل الإخباري- تواصل الفنانة يسرا التحضير لمسلسلها الجديد "حرم السفير"، المقرر عرضه في رمضان المقبل على قناة النهار، ويأتي في إطار اجتماعي تشويقي.

وانضم الفنان أحمد زاهر إلى أبطال المسلسل، ومن المتوق ع أن يبدأ تصوير أول مشاهده قريبًا، بينما تواصل المنتجة مها سليم ترشيح باقي فريق العمل.

يُذكر أن آخر أعمال يسرا الرمضانية كان مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" في 2023، كما تستعد لعرض فيلمها الجديد "الست لما" بمشاركة نخبة من النجوم.