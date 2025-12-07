الأحد 2025-12-07 02:36 م

يسرا وأحمد زاهر يتعاونان في مسلسل "حرم السفير"

يسرا
الوكيل الإخباري-   تواصل الفنانة يسرا التحضير لمسلسلها الجديد "حرم السفير"، المقرر عرضه في رمضان المقبل على قناة النهار، ويأتي في إطار اجتماعي تشويقي.

وانضم الفنان أحمد زاهر إلى أبطال المسلسل، ومن المتوقع أن يبدأ تصوير أول مشاهده قريبًا، بينما تواصل المنتجة مها سليم ترشيح باقي فريق العمل.

 

يُذكر أن آخر أعمال يسرا الرمضانية كان مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" في 2023، كما تستعد لعرض فيلمها الجديد "الست لما" بمشاركة نخبة من النجوم.

 

